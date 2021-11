Kipperij opent tweede vestiging in Tiel: ‘Binnenkort gaan we ook bezorgen’

nieuw in rivierenlandNa al een eerder succesvol franchiseavontuur in Utrecht, zijn Harro Touwborst (1977) en Wouter van der Valk (1980) uit Culemborg klaar voor een nieuwe uitdaging. Samen met zo’n 20 medewerkers vormen ze ‘Team Tiel’ van de op 19 oktober in winkelcentrum Westlede geopende Kipperij Tiel.

Kipperij debuteerde in 2019 in Breda: een kwaliteitswinkel in combinatie met een bezorgservice. Ofwel ‘een grillspeciaalzaak met kipproducten, die inspringt op gemak’, aldus Harro Trouwborst.

,,Toen er dit voorjaar sprake was dat er een tweede vestiging zou komen en ons werd gevraagd mee te varen, zeiden we direct ja. Het is namelijk een goed concept. En een jong concept ook en dat is leuk: het kan alleen maar groeien.”

,,Wat ook een belangrijke reden was om franchiser te worden, is de goede kwaliteit van het vlees waar we mee werken”, vult partner Wouter van der Valk aan.

Quote Westlede is een prachtig gebouw en we zitten hier in een hoekpand: perfect in de loop.

,,Mensen zijn tegenwoordig ook bereid iets meer te betalen voor kwaliteit. Ook een reden om ‘ja’ te zeggen: Westlede is een prachtig gebouw en we zitten hier in een hoekpand: perfect in de loop.”

Broodjes, complete maaltijden, zogenoemde ‘Kipperijpannen’ die klanten zelf mogen samenstellen en uiteenlopende snacks als chickenwings, drumsticks en ‘kippenbonbons’: bij Kipperij Tiel is van alles te krijgen, zeven dagen per week. De winkel heeft de afgelopen twee weken al aardig wat aanloop gehad.

Scholieren om de hoek

,,Het Lingecollege zit vlakbij en scholieren weten ons wel te vinden. En we zien ook opvallend veel personeel van de supermarkt, die om de hoek zit: we kennen al bijna iedereen van daar”, lacht Trouwborst. ,,Binnenkort gaan we ook bezorgen; we combineren kwaliteit immers met gemak.”

Trouwborst en Van der Valk hebben een enthousiast team van zo’n twintig medewerkers om zich heen: ,,En we zijn hier geen cultuur van baas en werknemers; als de afwas gedaan moet worden, doet degene die op dat moment zijn handen vrij heeft. En dat geldt ook voor grillen en bezorgen. Iedereen doet alles hier.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.