Klaagzang van mindervaliden over slechte plekken tijdens Appelpop

,,Ik heb me nog nooit zo’n derderangsburger gevoeld op het rolstoelpodium’’, vertelt Carmen Vukman, nadat ze zaterdagavond een bezoek bracht aan haar favoriete band: Within Tempation. ,,Het was zo ver verwijderd van de tent dat ik de muziek wel kon horen, maar de band als mini stipjes kon zien bewegen. Op deze plek stonden we als gehandicapten precies zoals in de maatschappij, vanaf een afstand naar de normale mens te kijken die wel in de tent stonden te genieten.’’