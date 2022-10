Klachten over de overheid? Nationale ombudsman biedt luisterend oor in Tiels centrum

Wie een klacht heeft over de overheid, kan voor hulp terecht bij Nationale ombudsman Reinier van Zutphen en zijn team. Zoals donderdagmiddag, in het Tielse centrum. Hier sloot hij zijn tour door alle provincies af.

Een vrouw meldt zich donderdagmiddag op de kruising Plein en Varkensmarkt bij de stand van de Nationale ombudsman. Ze is speciaal gekomen vanwege een klacht rond zorgvergoedingen. Op straat en aan tafel zijn Tielenaren en medewerkers van de Nationale ombudsman - én ombudsman Reinier van Zutphen zelf - constant met elkaar in gesprek: er wordt naar de klachten van die eerste groep geluisterd, de tweede groep verwijst ze door naar de juiste instanties of noteert gegevens.

Wonen en financiën belangrijk

,,Ik denk dat het wel in de buurt van de vijftig komt”, zegt Van Zutphen over het aantal bezoeken dat hij in alle provincies heeft afgelegd. Tiel is de laatste stop van de rondtocht door Gelderland (Harderwijk, Winterswijk en Arnhem waren eerder, red.), de ‘afsluitende’ provincie.



Het ging de afgelopen bezoeken veel over de financiën van mensen, merkte hij. ,,En zeker van mensen die moeten rondkomen van een minimuminkomen. Ze maken zich veel zorgen: wat gebeurt er met de energie, hoeveel gaat het kosten, krijg ik die toeslagen wel? Veel vragen over wanneer ze die krijgen en waar ze het voor mogen gebruiken.” En wonen is ook een hot item, merkt de ombudsman.

‘Verschilt hoe gemeenten met mensen omgaan’

Klachten gaan niet altijd over gemeenten. Maar: ,,Wat je wel merkt, is dat de manier verschilt waarop gemeenten met mensen omgaan”, zegt Van Zutphen.



,,Sommige gemeenten zijn heel streng, heel precies in de afrekening, niet makkelijk met toekennen; andere zijn daar wat scheutiger en ruimhartiger in. Het beleid verschilt ook van gemeente tot gemeente.” Zoals bij het toekennen van de energietoeslag, waarvoor de regels nog weleens willen verschillen.

De schatting is dat circa dertig mensen zich meldden in Tiel. Bij sommige klachten kregen mensen ter plekke te horen waar ze verder hulp konden krijgen; bijvoorbeeld de ConsuWijzer of Kifid. Van anderen werden weer gegevens genoteerd zodat een klachtbehandelaar van de ombudsman de klacht kan oppakken.