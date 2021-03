Kleurrijke vogels waaien tijdens storm uit kapotte volière in Eck en Wiel: ‘Ze maken een heel schattig geluidje’

Café in Tiel noemt zich even Vondelpark: ‘We missen elkaar’

5 maart TIEL - Passanten en vaste klanten kunnen er, met enige pijn, wel om lachen. David van Geffen heeft zijn café in de Tielse binnenstad als ludiek horecaprotest even omgedoopt tot Vondelpark: ,,Om even te verwijzen naar wat daar in Amsterdam allemaal mogelijk was, voor een feestende menigte. En wat wij als horeca niet mogen.’’