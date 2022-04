Komt het nog goed met de eerste gasloze wijk van Tiel? ‘Warmtebedrijf zegt het te kunnen, maar we hebben het nog niet gezien’

VIDEO Padel is hot en hip bij tennisclub Ridderwei­de

Padel is booming business voor tennis- en padelclub Ridderweide in Tiel. Een kleine vier jaar geleden werden de eerste twee banen in gebruik genomen, over drie maanden zijn er alweer twee bij. En grofweg de helft van de leden komt inmiddels louter en alleen voor het padelspel.

26 maart