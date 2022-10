Konijntjes borstelen op nóg een Dierendag in Hertenkamp Tiel

Tragische dood van meisje (8) in waterpark, hard oordeel over toestellen: ‘Wrang voor ouders’

Het waterpark in Kapel-Avezaath waar in juni vorig jaar een 8-jarig meisje verongelukte, voldeed niet aan de eisen. ,,Het is wrang voor de ouders dat hun verlies voorkomen had kunnen worden”, zei de officier van justitie vandaag tijdens de strafzaak.

6 oktober