Kraamkamer ziekenhuis Tiel is nog te vaak vol: ‘je wilt geen zwangere vrouw wegsturen’

Het doet ons echt pijn om 'nee' te moeten verkopen. Het laatste dat je als verloskundige wilt, is een zwangere vrouw wegsturen'', zegt unitmanager van de afdeling verloskunde Manon Haneveer. En toch gebeurt het af en toe. Steeds vaker zelfs.



In 2018 moesten negen vrouwen met weeën op zoek naar een kraambed buiten Tiel. Een jaar later waren dat er 19. Het is drukker geworden, erkent Haneveer. ,,We doen nu 1200 bevallingen per jaar. In drie jaar tijd is dat aantal met tien procent gestegen.’’