Kroonkurken voor een rolstoelbus: dankzij jouw doppen kan gehandicapte Rayèn (4) makkelijker vooruit

De kroonkurken van fris- of bierflesjes kunnen bij de familie in een bak in de voortuin worden gedeponeerd, maar ook bij een van de vele inzameladressen in de wijde omtrek waar de doppen speciaal voor Rayèn ingezameld worden. De kroonkurken worden vervolgens gehaald of naar de ouders gebracht, die de doppen in de garage bewaren tot ze eens in de twee weken naar een Tiels metaalrecyclingbedrijf worden gebracht. Daar krijgen de ouders ongeveer twintig cent per kilo voor de ijzeren doppen. ,,We krijgen rond de 70 euro per keer, elke twee weken hebben we zo’n 320 kilo aan doppen’’, vertelt Manal trots.