Landbouwvoertuig verwoest door brand in Waardenburg: rook tot in Tiel te zien

opinie De dijkver­ster­king kan duurzamer: ‘Traditio­ne­le dijken van grond zijn een gemiste kans’

11 mei VARIK - De dijkversterking in Nederland kan een stuk duurzamer. Dat bepleit Louis de Jel uit Varik, initiatiefnemer van bewonersinitiatief De Ideale Rivierdijk, in een opiniestuk in De Gelderlander. In de gemeenten Tiel en West Betuwe wordt dinsdagavond verder gepraat over de versterking van de Waaldijk tussen Tiel en Waardenburg.