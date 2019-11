Landelijke politieactie tegen drugs en wapens: inval bij woonwagenkamp in Tiel met vier arrestaties

De inval in Tiel is onderdeel van een landelijke operatie waarbij op elf plekken invallen zijn gedaan. Naast Tiel was dat onder meer Breda. De invallen maken deel uit van een langer lopend ondezoek naar internationale vuurwapenhandel en verdovende middelen. In Tiel is de politie bij verschillende woonwagens binnengevallen en heeft dus mensen gearresteerd. Of op andere plaatsen ook aanhoudingen zijn verricht, kan de politie nog niet zeggen. Volgens een woordvoerder houdt de operatie geen verband met de grote Operatie Alfa tegen een drugsimperium in Brabant. Deze actie staat daar los van.

Poort eruit geramd en ruit ingeslagen

De politie ramde volgens getuigen iets na 6 uur maandagochtend de poort naar het woonwagenkamp eruit. Daarna is een voorruit van een woonwagen ingeslagen om vervolgens een man van in de zestig in de boeien te slaan. Daarna kwamen andere wagens aan de beurt.

Buurtbewoners zijn erg geschrokken van zoveel politiegeweld op de vroege ochtend. Ook mensen die niet op het kamp wonen maar in de directe wijk zijn gewekt door de grootschalige operatie.



Nadat het arrestatieteam de verdachten had afgevoerd, zijn de zoekteams de woonwagens gaan onderzoeken. Wat daarbij is aangetroffen is nog onduidelijk. Bij die zoekactie zijn onder meer geldhonden ingezet waarmee verstopt papiergeld kan worden opgespoord. Wat daarbij op de verschillende plekken is aangetroffen is nog niet duidelijk.