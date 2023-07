Landelijke SP wil rijksgeld om grafheuvel en zonnekalender Tiel terug te zien

De SP in de Tweede Kamer wil dat de rijksoverheid geld steekt in het herbouwen en ‘voor een groot publiek beleefbaar maken’ van de vierduizend jaar oude grafheuvel en zonnekalender die in Tiel is gevonden. Kamerlid Sandra Beckerman vindt sowieso dat de Tielse ontdekking aantoont dat er vanuit Den Haag meer geld in archeologie moet worden gestoken.