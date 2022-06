Lange taakstraf dreigt voor onverbeterlijke Tielse verdachte van stalking: ‘Niet fijn dat u mij zo vernedert’

Roeister Hermijntje Drenth wil naar de Spelen in Parijs, maar met welke boot?

De twee-zonder, de vier-zonder of de Vrouwen Acht; in welke boot gaat Hermijntje Drenth zich proberen te plaatsen voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs? De 27-jarige roeister uit Tiel is onderdeel van een complexe puzzel.

8 juni