Leed, hoop en geluk: ‘Tiel in coronatijd’ laat het allemaal zien

Bandwed­strijd Parel van de Betuwe trapt zaterdag af in Gelderland­fa­briek

In de Gelderlandfabriek in Culemborg is zaterdag de kick-off van de jaarlijkse bandwedstrijd Parel van de Betuwe. De deelnemende muzikanten krijgen workshops en worden aansluitend getrakteerd op optredens van twee Parel-veteranen.