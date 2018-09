Leegstaande woning Tiel gecontroleerd uitgebrand

De favoriete plek van... Vinchenzo komt alleen nog in Tiel om te eten, slapen én tennissen

31 augustus TIEL - Hij staat in uitverkochte zalen als Paradiso. Als hij ergens het podium oploopt waar veel tieners zijn, wordt er zo luid gegild dat volwassenen er de vingers in de oren stoppen. Tielenaar Vinchenzo Tahapary rijgt sinds zijn deelname in 2016-2017 aan talentenjacht The Voice of Holland succes aan succes.