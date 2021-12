Leegstand in winkelhart Tiel blijft toenemen: ‘Dat we nu weer dicht moeten, is funest’

TIEL - Tegen de landelijke trend in zet de leegstand in Tiel door. Wie door het centrum loopt, ziet het ene na het andere leegstaande winkelpand. Ondernemers maken zich zorgen: ,,Op zaterdagen was het altijd druk in de stad, sinds corona niet meer”, zegt Habib Hakami van H.S. Telecom in de Waterstraat. ,,Dat we nu weer dicht moeten, is funest.”