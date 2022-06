Lerarentekort nekt Prinses Margrietschool in Tiel: tientallen leerlingen moeten op zoek naar andere school

blog Hopen op echte schatten onder de parkeervak­ken

Als iets te mooi is om waar te zijn, ís dat het vaak ook. Die tegeltjeswijsheid bespaart je in de regel een deksel op de neus op het gebied van geld, gezondheid of vertrouwen. Óf je loopt de kans van je leven mis. Vandaar ook ‘in de regel’: aan dit stukje advies kunnen - ter indekking - geen rechten worden ontleend.

13 juni