Let op! Om 15.30 uur hoor je een supersonische F-16 knal en dat is helemaal okay

Zo'n knal van een straalvliegtuig dat supersoon gaat vliegen, was deze ochtend al te horen boven Tiel en in de verre omtrek. Vanmiddag om 15.30 uur gaat een F-16 vanaf de basis in Volkel opnieuw tijdens een testvlucht sneller dan het geluid vliegen. Dat gaat weer knallen. Dus je bent gewaarschuwd.

Enige plek in Nederland

Het luchtruim tussen Steenbergen en Tiel is de enige plek in Nederland waar supersonisch gevlogen kan en mag worden. Het doorbreken van de geluidsbarrière veroorzaakt twee harde knallen.

De testvlucht wordt gehouden om te kijken hoe de straaljager zich bij deze hoge snelheden gedraagt. Een dergelijke test is nodig na groot onderhoud waarbij het toestel uit elkaar is gehaald, als het toestel 180 dagen of meer niet heeft gevlogen of als er een probleem is ontdekt dat is verholpen.

Piloot hoort er niks van

De piloot die het vliegtuig bestuurt hoort overigens helemaal niets van de knallen die hij veroorzaakt. Hij of zij vliegt ten slotte sneller dan het geluid dat hem daarom nooit bereikt.

Meer luchtbewegingen

In de omgeving van 't Harde is de luchtmacht vandaag bezig met een trainingsoefening. Samen met de landmacht gaan Cougar- en Chinook- en Apache-helikopters allerlei opdrachten uitvoeren. De Mission Qualification Training vindt normaal in Amerika plaats, maar is nu in Nederland vanwege de coronacrisis.