Lid motorbende moet niet vier, maar zes jaar de cel in voor bijna fatale steekpartij op A15

Wokpan of laminaat klaar en glijden maar: sneeuwpret galore bij de Tielse Winterga­mes

10 februari TIEL - Of het nu gaat om een wokpan of een plank: alles is een slee, als je maar wil. En wie geen zin heeft in sleetjerijden, kan altijd nog een sneeuwballengevecht starten of een sneeuwpop bouwen. Bij de Tielse Wintergames, georganiseerd door SportFriends, is het volop sneeuwpret.