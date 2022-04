Lidl zint op supermarkt op Kwadrant-terrein in Tiel, gemeente ziet er het liefst woningen

Na 35 jaar blinkt de Geandi nog altijd in de lentezon

Gerard en Anke Jaarsma zijn druk bezig met de schoonmaak van hun Waterlander-boot: de zomerkap wordt er weer op gezet. ,,Het was zo’n mooi weer vandaag”, zegt Anke Jaarsma, ,,we zijn maar meteen weer begonnen. Al gaan we half mei pas echt op stap met onze boot. Maar met dit weer ben je hier graag bezig bij de Malderik in Maurik.”

13 april