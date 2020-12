Lift stuk, brandweer helpt vrouw in rolstoel naar boven met hoogwerker

‘Terrormier’ verspreidt zich volgens onderzoe­ker via tuincentra zoals Tuinwereld in Tiel

15 december TIEL - De exotische mier mediterraan draaigatje loopt rond in tuincentrum Tuinwereld in Tiel. Dat betekent dat klanten zomaar een kolonie in hun achtertuin kunnen importeren, stelt onderzoeker Jinze Noordijk. Het Platform Stop Invasieve Exoten is geschrokken en kondigt actie aan.