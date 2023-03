Lijnenspel op kale Tielse dijk: de versterking rond de stad is begonnen

Wie denkt dat dit het historisch opgebouwde dijklichaam is, zit mis. ,,Het is door een graafmachine bewust zo gemaakt”, zegt projectleider Hans van Kooten. ,,Als er straks nieuwe klei op komt, ligt-ie steviger en is er nauwelijks risico op afschuiving. Dat zou je met een schuine een-op-eenlaag wél hebben.”

Het tracé meet slechts 2,6 kilometer, onder meer om de binnenstad heen. Hier bij de Hertogenwijk is buitendijks een pad gemaakt, om trucks naar een tijdelijke losplaats voor schepen aan de rivier te laten komen. Terwijl voor dit dijkgedeelte niet zo heel veel klei-aanvoer noodzakelijk is. ,,Maar zeker in zo’n dichtbevolkt gebied als de Tielse woonwijken willen we zo min mogelijk met trucks door het drukke verkeer”, zegt een woordvoerder van het waterschap, dat de dijkbeheerder is.