Lintje voor Frank Verhoef: fijne Rode Kruiscarrière met één pijnlijk moment

‘Slag om de Betuwe hoort in de geschiede­nis­boe­ken’

Het is al decennia een bron van ergernis bij veel Betuwse geschiedenisliefhebbers: De Nederlandse geschiedenisboekjes staan vol met verhalen over de Tweede Wereldoorlog. Maar de slagvelden en oorlogsellende in de Betuwe ontbreken. Dat moet anders.

17 april