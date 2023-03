Loods met schoolmeubilair voor de tweede keer getroffen door brand in Tiel

MET VIDEO Brand in Tielse loods veroor­zaakt schade aan schoolmeu­bi­lair dat was bestemd voor Suriname: ‘Dit is wel extra cru’

In de nacht van zaterdag op zondag heeft in een loods aan de Papesteeg in Tiel een brand gewoed. In de loods stonden schoolmeubilair en matrassen opgeslagen van de Stichting Vrienden van Suriname.