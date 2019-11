Machtsvertoon valt verkeerd: ‘Als ze hadden aangebeld, had Piet gewoon opengedaan’

In alle vroegte was het maandag raak. Om twee minuten over zes ramde een pantserwagen door het hek van een van de zes woonwagenpercelen en werd kampbewoner Piet - door buren omschreven als ‘een rustige zestiger’ - samen met zijn zoon Martinus gearresteerd.



Afgevoerd met een zak over hun hoofd, verdween het tweetal in verschillende arrestatiewagens. Wat er precies door de politie op het kamp gezocht dan wel gevonden is, is niet bekend.