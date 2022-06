Man (28) stuurde zijn ex vierhonderd berichtjes en negeerde een contactverbod: celstraf en verplichte behandeling

Een 28-jarige oud-Tielenaar heeft dinsdag van de rechtbank in Arnhem voor het stalken van zijn ex in Zoelen, en van zijn vader en moeder in Tiel, een straf gekregen die precies is zoals geëist.

Dat betekent 164 dagen onvoorwaardelijke cel – die hij al in voorlopige hechtenis heeft uitgezeten – en een behandeling in een instelling in Brabant. Die is inmiddels al gestart. Ook heeft hij een contactverbod gekregen met zijn ex en ouders voor twee jaar daarna. Er hangt hem een half jaar cel boven het hoofd voor als hij in die periode toch weer in de fout mocht gaan.

Vierhonderd berichtjes

De man stond twee weken geleden terecht voor negen strafbare feiten, allemaal gepleegd in december van vorig jaar of daarna. Na zes jaar verbrak zijn ex de relatie, omdat de man psychotisch was.

Maar hij wilde daar niks van weten. Dus bleef hij haar lastigvallen. Stuurde haar in enkele dagen tijd bijvoorbeeld vierhonderd berichtjes. Maar bleef ook bij haar thuiskomen, ook nadat de burgemeester hem een verbod had opgelegd.

Vernieling in hotellobby

De man kwam, net als bij zijn ex, ook in conflict met zijn ouders: daar vernielde hij onder meer een ruit van de voordeur. Ook voor hen kreeg hij een contactverbod, ook dat negeerde hij.

In een psychose vernielde de man verder tevens spullen in de lobby van een hotel in Badhoevedorp. En hij trapte in Nijmegen, bij Iriszorg, uit frustratie een man tegen zijn bovenbeen. De oud-Tielenaar heeft de aantijgingen voor de rechtbank eerder grotendeels erkend.

Doordat de rechtbank twee weken geleden bij tussenvonnis de weg daarvoor vrijmaakte, kon de behandeling van de man intussen al beginnen.