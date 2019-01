Man (48) uit Tiel die ‘grensoverschrijdende appjes’ naar nichtje stuurde mogelijk opnieuw naar kliniek

Man (23) voert meisje (14) dronken, mogelijke verkrach­ting niet bewezen

24 januari CULEMBORG / TIEL - Een 23-jarige man uit Culemborg is donderdag veroordeeld tot 30 maanden cel waarvan 10 voorwaardelijk wegens de poging tot verkrachting van een 14-jarig meisje in Tiel. Dat gebeurde afgelopen juni, waarbij de Culemborger het meisje bewust dronken had gevoerd.