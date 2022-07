Man aangehouden na schietincident in Tiel

MET VIDEO Meisje (1) raakt ernstig gewond bij val uit flatwoning, traumaheli ingezet in Tiel

Aan de Ochtenstraat in Tiel is woensdagavond een 1-jarig meisje zwaargewond geraakt na een val aan de achterzijde van een flatwoning. Het meisje is onder begeleiding van een trauma-arts met spoed overgebracht naar een ziekenhuis in Nijmegen.

