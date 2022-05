Man probeert airco van een meter te stelen, maar wordt herkend door de wijkagent in Tiel

De man probeerde de meter hoge airco ongezien voorbij de kassa te tillen, maar een klant zag het gebeuren en waarschuwde een medewerker. Buiten probeerde de man zich met de airco te verstoppen in het gras. Toen dat niet lukte fietste hij weg.



Wijkagent Erwin van Dalen zag de man even later achter de loopbrug in Tiel en herkende de man op de camerabeelden. Hij is aangehouden.



De man werd ook herkend bij twee diefstallen die afgelopen weekend werden gepleegd in het centrum. De recherche pakt de zaak op.