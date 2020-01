Man redt Tiels meisje (13) dat door hond wordt aangevallen

Varik gaat er met Snowbud­dies weer voor bij Fruitcorso

11 januari VARIK - Zo mooi als in 2019 kan het in september 2020 bijna niet worden voor Neerijnen. Vorig jaar wonnen ze zo'n beetje alles wat er te winnen viel bij het Fruitcorso in Tiel. Maar ze hebben er weer zin in.