Man sloeg Tielenaar gebroken schedel in supermarkt: ‘Hij gorgelde in zijn eigen bloed’

De laatste hete loodjes op het station van Geldermal­sen

8 augustus GELDERMALSEN - Bijna zes weken onafgebroken overdag en 's nachts werken aan het spoor in Geldermalsen en Tricht is bijna achter de rug. Het finale werkweekeinde rond station Geldermalsen is aangebroken. De metamorfose is bijna compleet.