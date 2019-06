Man tankt verkeerde brandstof en zit zonder hulp in Kapel-Avezaath

Vrouwen­voet­bal hoort er gewoon bij, ook in de regio

7:01 Vrouwenvoetbal wordt steeds populairder in de regio. Hoewel niet iedere club gezegend is met een groot aantal vrouwelijke spelers of een team, wordt vrouwenvoetbal steeds ‘normaler’. Het is niet meer raar als je als meisje wilt voetballen.