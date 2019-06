Man uit Altforst en vrouw uit Den Bosch gewond bij ernstige aanrijding op A15

Tientallen kilo’s harddrugs gevonden bij logistieke bedrijven in Veenendaal en Tiel

13:50 VEENENDAAL/ TIEL - Bij twee logistieke bedrijven in Veenendaal en Tiel is de afgelopen dagen een grote hoeveelheid harddrugs gevonden. Het gaat volgens de politie om tientallen kilo's heroïne en cocaïne. De drugs zaten verstopt in generatoren.