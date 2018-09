Man uit Tiel krijgt cel en contactverbod voor keer op keer mishandelen vader

Fruitcorso Tiel duurder uit door droogte

14:36 TIEL - Het Fruitcorso in Tiel heeft last van de droogte. Door de weinige regen in deze zomer is er schaarste op de fruitmarkt en dat zorgt voor hoge prijzen. De vruchten, die in Tiel in grote hoeveelheden gebruikt worden, zijn daardoor veel duurder dan normaal.