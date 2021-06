Man wilde laten zien hoe hard zijn Tesla kon optrekken, maar hij rekende buiten de ‘brokkenbocht’

Eindelijk weer vrij zwemmen in Zwembad Waalslag: ‘Even kijken of ze het nog kan!’

14 juni TIEL - Het liefst was tout Tiel en omgeving in Zwembad Waalslag gedoken bij de opening, maar corona gooide roet in het eten. Zondag was het zwembad dan voor het eerst open voor vrijzwemmers: en het was volle bak.