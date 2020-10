Mario en zijn collega’s zijn agressie spuugzat: ‘Mensen moeten met veilig gevoel naar ziekenhuis kunnen’

Mario Elbersen vindt het niet per se nodig om te zeggen welke woorden hij onlangs zelf naar zijn hoofd kreeg geslingerd door een boze ziekenhuisbezoeker. Maar het komt er op neer dat hij een ernstige terminale ziekte kon krijgen en er zelfs wel dood aan mocht gaan.



,,Ik had de begeleider van de persoon in kwestie erop aangesproken dat het verplicht is een mondmasker te dragen in het ziekenhuis’’, vertelt Elbersen. ,,Een dag eerder zorgde dat ook al voor problemen. Wij zijn heel coulant, maar mensen moeten niet willens en wetens de regels blijven negeren.’’



Voordat Elbersen verder praat, wil hij benadrukken dat het overgrote merendeel van de bezoekers en patiënten wel rekening houdt met de geldende coronaregels en looproutes van Ziekenhuis Rivierenland in Tiel. ,,We moeten voorkomen dat we alleen naar het negatieve kijken.’’