Martijn (37) stopt met 'zijn’ Buurtpreventie Passewaaij: ‘Niks kan, niks mag, op een gegeven moment is het klaar’

‘Niet-gevacci­neer­de ouders willen kind binnen helpen met omkleden’: hulp gezocht voor Tiels zwembad Waalslag

Het personeelstekort bij zwembad Waalslag is zo nijpend dat zwemlessen en uren recreatief zwemmen dreigen weg te vallen. De gemeenteraad maakt zich grote zorgen, PvdB-wethouder Carla Kreuk zei woensdagavond dat geprobeerd wordt die drastische maatregelen te voorkomen. Onder meer toekomstig exploitant Optisport is gevraagd om nu al bij te springen in Tiel.

18 november