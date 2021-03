Masker verlost zieke Wouter van het eeuwige binnen zitten: ‘Ik heb de politie al gebeld’

Radar Love knalt uit de speakers: ook Tiel brengt hommage aan zieke Ear­ring-gitarist

11 maart TIEL - I’ve been drivin’ all night, my hands wet on the wheel, tududududuum. Of je nu jong of oud bent: vrijwel iedereen kent die beroemde eerste zin uit Radar Love van de Golden Earring. En wie het nog niet kende, kon er donderdag om 17.15 uur eigenlijk niet omheen toen het lied door heel het land ten gehore werd gebracht.