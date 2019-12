Mauritslinie weer zichtbaar maken: ‘herbouw torens langs de Waal’

De geschiedenis had zo een heel andere loop kunnen krijgen. Alle aanleiding dus om die aloude Mauritslinie, die amper zichtbare sporen in het landschap heeft achtergelaten, weer in ere te herstellen.



Dat vindt onder anderen de Bemmelse voorzitter Louis Dolmans van Stichting Onze Waal. ,,De Mauritslinie is echt van eminent belang. De linie is van veel meer invloed geweest op de vorming van Nederland dan erkende linies als Grebbelinie en Nieuwe Hollandse Waterlinie.’’