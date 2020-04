Meer ambulances en meer personeel, maar het aantal spoedritten in Gelderland-Zuid stijgt harder

video Dankzij het Praathuis kan oma Corrie haar familie weer zien en spreken: ‘Je bent weer bij elkaar’

24 april TIEL - Nee, aanraken gaat niet. Maar het voelt zóveel beter dan videobellen. De bouwers van bouwbedrijf Van der Helden uit Ophemert schroefden in korte tijd een heus praathuis in elkaar tegen de gevel van woonzorgcentrum Walstede in Tiel. Om face to face te praten met oma Corrie. ,,Maar het is voor alle ouderen die hier zitten.’’