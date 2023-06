Meer boa’s, kunstgras voor Theole en beter straatlicht: hier gaat Tiel meer geld aan uitgeven

indebuurt.nl Ga jij de uitdaging aan? Swim to Fight Cancer komt terug naar Nijmegen

Kijk niet raar op als je honderden Nijmegenaren ziet zwoegen door de Nijmeegse Spiegelwaal op zondag 10 september. Dan is de nieuwe editie van Swim to Fight Cancer in Nijmegen. Wie weet zie je je buurvrouw of die bekende buurtmedewerker wel en die kan jouw support vast gebruiken! Uiteraard kun je ook zelf meedoen.