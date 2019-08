Meerval en barbeel weer helemaal terug in de Waal

In het waterrijke gebied is de waterkwaliteit op orde en komen er steeds meer diverse soorten voor. ,,De Meerval, waarvan er recent in de Achterhoek een paar flinke zijn gevangen, komt hier ook weer veelvuldig voor. En de Barbeel die amper nog voorkwam in de Waal is ook weer helemaal terug.”



Het mooie viswater trekt volop liefhebbers. De Tielse vereniging heeft inmiddels zo’n 2.500 leden, waarvan zo'n 180 jeugdleden.