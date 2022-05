Met ‘alles op dezelfde plek’ is dé droom van Mus uitgekomen

kunst in rivierenlandDe Gelderlander belicht wekelijks het kunstenlandschap van Rivierenland. Dit keer Marjanke ‘Mus’ Richter over haar nieuwe ‘galerie, atelier en cursusruimte ineen’, aanschuiftafels en verbinding.

Een deel van een 19de-eeuwse boerderij in Zoelen is sinds maart 2020 het onderkomen van Marjanke Richter, haar man en jongste zoon - een van vijf kinderen. De kunstenaar, beter bekend als Mus, is er in haar nopjes mee: ,,Mijn droom is uitgekomen: naast wonen, heb ik hier ook mijn atelier, galerie, studio om cursussen te geven en een houtwerkplaats.”

Mus komt van origine uit Laren, studeerde in Utrecht (theater) en streek in 1997 in Tiel neer. Ze noemt zichzelf ‘schilder met allerlei uitstapjes’. Ze heeft door de tijd op veel plekken haar atelier gehad, onder meer in het oude gasgebouw en voormalig slachthuis in Tiel.

,,Maar eigenlijk wilde ik een atelier aan huis, net als een galerie, een cursusruimte en een store. En nu zit alles dus bij elkaar op dezelfde plek. Midden in het land, langs de Linge en bij het bos. Echt, deze plek is spectaculair prachtig.”

Vanwege corona heeft Mus een tijd gewacht met ‘alles opstarten’. ,,Eigenlijk ben ik vorige maand pas écht begonnen. Onder meer met het geven van cursussen en met de opendeurdagen, waar wel tachtig mensen zijn geweest, waaronder ook boeren en een beeldhouwer uit de buurt. Een heel leuke mix, net als bij de aanschuiftafel, waarmee we weer zijn begonnen: eten, drinken, kunst kijken en andere mensen ontmoeten."

De gasten zijn altijd heel wisselend, het is zeker geen vaste vriendenkliek die komt. ,,Zo zat laatst een welzijnswerker aan tafel met wiens organisatie ik een project ga doen. Het plan is dat kinderen aan ouderen uit Zoelen vragen gaan stellen."

Schilderijen verwerken in een bank

Die ouderen antwoorden door te schilderen, vertelt ze. ,,En die schilderijen verwerk ik dan weer in een bank, die in Zoelen komt te staan. Het gaat om verbinding en ik heb er zelf ook al iets bij bedacht: ik wil een brief door het dorp laten gaan, waar mensen anekdotes inzetten. Ook dát verbindt en zo komen verhalen van Zoelen weer tot leven.”

