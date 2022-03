Met grijpertjes en plastic zakken het zwerfvuil te lijf rondom de Waal: ‘Bierblikjes en energiedrankjes, onbegrijpelijk’

Histori­sche voorgevels Weerstraat: ‘Uniek en dus knokken voor behoud’

Een nieuwe, moderne gevel tussen de historische panden in de binnenstad: hoe erg is dat? Een projectontwikkelaar wil in de Tielse Weerstaat graag vaart maken om twee 'verrotte panden’ op te knappen en te verbouwen tot appartementen, waarbij één gevel verloren gaat. Maar Waardevol Tiel strijdt ervoor om beide voorzijden in oude luister te herstellen.

10 maart