Met het loslaten van de vlinders is Vlindertuin de Zindering officieel geopend

Benefiet­dag om geplaagd fruitbele­vings­cen­trum Streecke­rij weer uit de brand te helpen

18 augustus WADENOIJEN - De schade is groot na de kapitale brand op 4 augustus, maar Streeckerij De Betuwe in Wadenoijen krijgt van alle kanten hulp. Komende zondag is er van 11.00 tot 17.00 uur een speciale benefietdag voor het geplaagde fruitbelevingscentrum van de familie Blom langs de A15.