Met hulp van paard en wagen wordt het bockbier de Tielse binnenstad in gereden

Rechtszaak vermeende uitvoer­ders moord Peter R. de Vries moet opnieuw

De rechtszaak over de moord op misdaadverslaggever Peter R. de Vries moet opnieuw worden gevoerd. Omdat één van de rechters is geëmigreerd, en dus vervangen moet worden, is de samenstelling van de rechtbank veranderd en dat is niet zomaar toegestaan.

3 november