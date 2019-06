Met je uitvinding vanuit Tiel naar de Zweedse kroonprinses

Of ze nu winnen of niet, een bijzondere ervaring wordt het straks zeker wanneer Thomas Velders en Lucas Timmerman in augustus naar Zweden reizen om mee te doen aan de Stockholm Junior Water Prize. Niet alleen nemen ze het met hun microplasticvanger dan op tegen leeftijdgenoten uit 31 andere landen, ze mogen in die week ook samen met de Zweedse kroonprinses Victoria aanschuiven bij een speciaal diner. "De ervaring alleen al is natuurlijk leuk", kijkt Thomas vooruit. Samen met Lucas won hij onlangs de Dutch Junior Water Prize, waarmee ze een ticket naar Zweden wonnen.