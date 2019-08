Metershoge camera in de straat tegen één overlastgever: mag dat zomaar?

Nee, niet zomaar. Daar moet allereerst een aanleiding voor zijn. In dit geval is dat overlast. Bij sommige organisaties roept de plaatsing vraagtekens op. ,,Het komt bij mij over als doorgeschoten beleid’’, vertelt Vincent Böhre, directeur van stichting Privacy First. ,,De situatie moet wel heel uitzonderlijk zijn, wil een gemeente tot zo‘n maatregel komen. En dat vraag ik me in dit geval af.’’