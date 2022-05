Metiellica met zeventigkoppige harmonie in Agnietenhof: ‘Once in a lifetime’

Kunst in Rivierenland De Gelderlander belicht wekelijks het kunstenlandschap van Rivierenland. Dit keer Maarten Willemsen over een heel bijzonder muziekproject, dat vanwege corona jaren ‘on hold’ stond, maar 28 mei ‘alsnog gaat gebeuren’: Metiellica & Harmony.

De Tielse muzikant Maarten Willemsen (34) is onder meer bekend van The Passengers en Sinsere Strings. Daarnaast is hij frontman van Metiellica: een Metallica-coverband, die 28 mei in de Tielse Agnietenhof een concert geeft. Dat optreden is niet alleen met Metiellica-kompanen Fabian van der Linden, Tim Damhuis en René van Diessen, maar óók met een zeventigkoppige harmonie onder leiding van Arjan Gaasbeek.

Quote Ik zei toen na afloop: ‘Volgende keer met orkest!’ Als grapje, een knipoog naar een album van Metallica met een symfonieor­kest Maarten Willemsen, Metiellica

Willemsen: ,,Ik ben al mijn halve leven Metallica-fan en ook drummer René van Driessen vindt deze metalband supertof. We besloten jaren geleden, samen met andere liefhebbers, Metallica te spelen. Als Metiellica. We zijn een gelegenheidsband, spelen ongeveer om het jaar. De laatste keer was in 2019, in Zinder in Tiel. Ik zei toen na afloop: ‘Volgende keer met orkest!’ Als grapje, een knipoog naar een album van Metallica met een symfonieorkest. Waarop Zinder-programmeur Ingrid Zaaijer meteen heel hard ‘jaaa!’ riep.”

Op zoek naar dirigent

Het idee voor Metiellica & Harmony werd serieus. ,,Zo serieus, dat we op zoek gingen naar een dirigent en die vonden we in Arjan Gaasbeek. En ja, dan kom je bij een volgend dingetje: alle muziek moest gearrangeerd worden voor een symfonieorkest. Daarna hebben we via het netwerk van Arjan orkestleden opgeroepen mee te doen. Heel veel mensen reageerden. Ondertussen was er ook een zaal geregeld: de Agnietenof. Maar dan ben je er nog niet. Echt, bij dit project komt zó veel kijken. Denk aan mensen voor licht en geluid, een regisseur.”

De uitvoering was dichtbij en toen: corona. Een zware dobber voor alle betrokkenen. ,,Inmiddels is het 2022 en we gaan het alsnog doen. Er stond al driekwart productie, dit móét gewoon gebeuren.” Er gaan veertien nummers klinken: ,,Alles zit erin: én klassiekers zoals Nothing Else Matters en One én echte album-dingen: absoluut vuige metal.”

Eenmalig

Metiellica & Harmony is eenmalig: ,,Once in a lifetime. We zijn er nu bijna en ik heb er meer dan zin in. En dat zo veel mensen op zo veel plekken hun best doen, dat maakt me echt heel nederig.”