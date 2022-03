Minder operaties en poli-afspraken in Tiels ziekenhuis door corona en griep: ‘Ziekteverzuim rond 12 procent’

,,Helaas zijn we nu toch weer op een punt beland dat we keuzes moeten maken", zegt Marc Hendriks, voorzitter van de raad van bestuur. ,,Voor acute zorg staan we natuurlijk dag en nacht klaar. Maar we moeten wel minder operaties en polikliniekafspraken inplannen om te zorgen dat iedereen de juiste zorg kan krijgen. We kijken per dag wat de dagen erna mogelijk is en voor welke patiënt het meest urgent medische hulp nodig heeft.”



Hij vraagt om begrip bij patiënten en hun naasten. ,,We hopen van harte dat met de naderende lente, ook de virussen snel weer minder worden.”