Minderjarige jongens beroofd onder bedreiging van mes in Tiel

poll Moet Tiel meer ruimte maken voor graffiti? ‘Ik vind het wel passen bij een stad’

8 november TIEL - Tiel-Oost heeft zijn koolmees, de Westroyenhal zijn metersgrote portret. Met het zwembad is er nu een prominent graffitikunstwerk bij gekomen in Tiel en als er geschikte plekken worden gevonden, wil de gemeente best meewerken aan wat meer street art in Tiel. Wat vinden Tielenaren daarvan?